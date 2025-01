Le parole di Marotta (RILEGGI QUI) ieri hanno avuto come obiettivo quello di scuotere la squadra dopo il ko in Supercoppa. Ed è stato il primo vero discorso motivazionale da quando è presidente.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri ora vogliono accelerare in campionato e l'obiettivo è quello di ottenere 12 punti tra Venezia, recupero col Bologna, Empoli e Lecce. E resta in primo piano anche il discorso Champions, mai secondario: tra Sparta Praga e Monaco va centrata la qualificazione diretta agli ottavi in modo anche da semplificare il calendario.

Gli impegni saranno diversi e Inzaghi avrà bisogno di tutti. In questo senso i recuperi di Pavard (ormai completato) e di Acerbi (probabile col Bologna) aiuteranno un reparto che nell’ultimo mese e mezzo è stato in difficoltà. E allora: sarà bene aspettarsi diverse rotazioni da qui alla sfida del 29 gennaio con il Monaco. Ma non da Venezia. "Domenica è la gara che Inzaghi considera più importante di tutte. E non banalmente perché è la prossima, come si sente sempre dire. Ma perché non vincerla, non portare a casa i tre punti, vorrebbe dire non cancellare quelle facce tristi post Supercoppa", si legge.

