La situazione di Davide Frattesi sta pian piano assumendo i contorni di un vero e proprio intrigo. Il Sassuolo valuta il cartellino del centrocampista tra i 35 ed i 40 milioni di euro, con la concorrenza in costante aumento: una delle ultime squadre ad essersi inserita è la Roma, che secondo La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere a Carnevali che a breve tornerà a farsi sentire, forte del 30% sulla rivendita del giocatore che si tradurrebbe in uno sconto.

L'Inter è il club che si è mosso prima, ma per ora la strada viene definita in salita. "La soluzione è quella di lavorare su un prestito con diritto di riscatto (abbinato a un gentlemen agreement tra club), inserendo una contropartita tecnica - si legge -. Su quest'ultima nessun dubbio: si tratta dell'attaccante Mulattieri, 12 gol nell'ultimo campionato di B con il Frosinone. In viale della Liberazione lo valutano 8-9 milioni che vorrebbero contabilizzare subito, nel bilancio 2023-24 con una cessione a titolo definitivo, mentre per Frattesi pagherebbero solo il prestito. A queste condizioni la cifra complessiva dell'operazione sarà chiaramente più alta. Intorno ai 40, magari da raggiungere attraverso bonus".

Per quanto riguarda le altre il Milan in settimana ha chiesto un summit con il Sassuolo (non si esclude l'inserimento di Lorenzo Colombo, il cui arrivo bloccherebbe Mulattieri), mentre la Juventus ha prima necessità di liberarsi di qualche giocatore a centrocampo per tornare a bussare alla porta dei neroverdi.

