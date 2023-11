Ha trascorsi ad Interello, più o meno lunghi, buona parte dei giocatori di Serie A formati nei vivai dei club italiani. La Gazzetta dello Sport online ha messo in fila le società del massimo campionato per numero di calciatori formati nei loro vivai che ora giocano al massimo livello nazionale: dalla graduatoria si evince come provengano dalla cantera nerazzurra ben 22 elementi.

Da Giulio Donati, Mattia Destro e Luca Caldirola, per i quali bisogna risalire agli anni di José Mourinho, ai giovani Gaetano Oristanio, Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri, passando per gente come Marco Faraoni, Cristiano Biraghi, Alfred Duncan, Federico Bonazzoli, fino a, tra gli altri, Michele Di Gregorio, Andrea Pinamonti, Lorenzo Pirola, i fratelli Franco e Valentin Carboni, Luca Garritano e Gabriele Zappa. Senza dimenticare il principale portabandiera, Federico Dimarco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!