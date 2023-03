L’Inter si avvicina all'aprile di fuoco, con nove partite in programma e tre obiettivi da non fallire, sulle gambe. I motivi, visibili a occhio nudo anche solo guardando le partite, li approfondisce la Gazzetta dello Sport snocciolando numeri emblematici: Simone Inzaghi - si evidenzia - ha portato 12 giocatori sopra quota 2mila minuti disputati in stagione, sommando le presenze tra campionato e coppe. Un dato che non registra nessuna big di Serie A: la Roma, per esempio, ha 10 calciatori sopra quella quota, Napoli Juventus e Lazio 9, il Milan 8. E il dettaglio delle partite disputate è simile per tutti: l’Inter è scesa in campo 38 volte, Juventus Lazio e Roma 39, il Milan 37, il Napoli 36. "Le rotazioni scarse sono sotto la lente d’ingrandimento, a maggior ragione per una rosa che la società reputa tuttora la migliore della Serie A, per qualità e per profondità. Come è possibile che, a fronte di un organico così ampio, assai più ampio di quel che sono Roma e Lazio tanto per intendersi, l’Inter sprema sempre gli stessi giocatori, lasciandone indietro altri?", si legge sulla rosea. fa Sotto accusa, aggiungono i colleghi, c’è anche la preparazione atletica: la squadra non riesce a essere brillante fisicamente, oltre che mentalmente, quando ci sono partite ravvicinate come si evince dal ruolino di marcia tra febbraio e marzo nell'ultimo anno: nella scorsa stagione, l’Inter vinse solo una partita su sette rallentando nel duello scudetto col Milan, nel 2023 siamo a quattro passi falsi su nove.