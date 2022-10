"Di mestiere e di esperienza, di carattere e di forza, l’Inter a Reggio Emilia si è presa tre punti complicati, perché strappati a una squadra “giochista” come il Sassuolo". Questo il commento della Gazzetta dello Sport al 2-1 nerazzurro di Reggio Emilia. Tre punti vitali per la classifica e per la testa dei nerazzurri. "Decisivo Edin Dzeko, il grande vecchio che alcuni vorrebbero pensionare e che a 36 anni è salito a quota 101 gol in Serie A - si legge -. In campionato l’Inter non conosce mezze misure: in nove giornate, cinque vittorie e quattro sconfitte, zero pareggi. Contava vincere per prolungare gli effetti della vittoria sul Barcellona e per ossigenare la classifica. Missione compiuta, anche se per il bel gioco si prega di attendere, e temiamo che sarà una lunga attesa. L’Inter è questa, più solida che incantevole".