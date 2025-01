Il Monza vuole puntellare la rosa nella sessione di mercato di gennaio ed è in attesa delle risposte di Tomas Palacios e Luka Jovic. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riferendo che i brianzoli hanno l'accordo sia con l'Inter sia con il Milan per i due giocatori e ora aspettano il via libera dei diretti interessati. Per quanto riguarda il difensore argentino, la rosea parla di un'intesa raggiunta sulla base del prestito secco. Ieri Palacios non è partito per Lecce e si preso un momento per riflettere, ma "scioglierà la riserva entro domani" assicura il quotidiano.

Il trasferimento di Palacios al Monza sarebbe possibile anche grazie alla modifica dell'utilizzo della regola sulle due maglie in una sola stagione da parte della confederazione sudamericana, che qualche giorno fa ne ha modificato i termini temporali: un giocatore può cambiare al massimo due squadre, con il discorso che però non è inteso sulla stagione 2024/25 (in cui l'argentino ha giocato con Independiente Rivadavia e Inter), ma per l'anno solare. "Dunque fa fede il 2025, anno in cui il difensore non ha ancora messo piede in campo con i nerazzurri", spiega La Gazzetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!