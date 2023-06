L'Inter rischia di andare incontro a un Bremer-bis con Davide Frattesi, secondo la Gazzetta dello Sport. L'intesa di massima sull'ingaggio con il giocatore, oltre a quella con il Sassuolo (intorno a quota 35 milioni, compreso il cartellino di Mulattieri, valutato 8-9 milioni e richiesto da Sampdoria e Bologna) potrebbero, infatti, non bastare perché, senza la cessione immediata di Brozovic, Marotta non ha i soldi per rispondere al rilancio del Milan, che dunque ha un'autostrada spianata in questa corsa di mercato tutta italiana. "Nonostante l'ottimo rapporto con l'a.d.

neroverde Carnevali, Marotta, Ausilio e Baccin possono essere aiutati solo da Frattesi, se dirà di preferire la destinazione nerazzurra (ma lo farà davvero?), oppure da un rapido accordo con l'Al Nassr per Brozovic. Altrimenti sarà sorpasso e beffa del Diavolo", si legge sulla rosea.