Non sono piaciute in Viale della Liberazione le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post Fiorentina-Juventus, allorché il tecnico bianconero ha definito l'Inter una squadra "costruita da anni per vincere gli Scudetti". Secondo la Gazzetta dello Sport, queste parole hanno causato stizza e irritazione all'interno della dirigenza interista: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono convinti che la realtà sia molto diversa rispetto a quella dipinta dal mister livornese. Al di là del fatto di definire Inter, Milan e Napoli più attrezzate dei bianconeri, è proprio il riferimento specifico ai nerazzurri a far saltare la mosca al naso, considerando le difficoltà con le quali i vertici interisti hanno fatto i conti, dal 2021 in poi, per rimanere competitivi: senza investimenti di mercato, ma anzi con la necessità di chiudere in attivo o al massimo in parità il bilancio, operando pesanti cessioni e cercando di muoversi con sapienza nella sezione dei parametri zero.

Mentre sull'altro fronte, la Juventus si è esibita in tre stagioni con più uscite che entrate in fase di campagna acquisti, che hanno portato all'aumento di capitale di 200 milioni di euro di qualche giorno fa. E le squadre costruite per i titoli, nell'interpretazione dell'Inter, sono quelle che chiudono in passivo il proprio calciomercato per anni, scrive la Rosea, che non esclude un intervento pubblico in tal senso. Juventus-Inter è già iniziata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!