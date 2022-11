Promosso a pieni voti: l'Inter, dopo aver seguito per undici volte Adrien Truffert , non ha alcun dubbio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport , il 21enne laterale mancino del Rennes piace tantissimo ai nerazzurri e Simone Inzaghi lo vorrebbe come alternativa a Dimarco considerando la probabile partenza di Gosens a gennaio.

"I dirigenti nerazzurri cercano la migliore soluzione in entrata, magari pescando nel mazzo dei tanti giocatori osservati in giro per l’Europa. Tra loro, Truffert spicca per carisma, spinta e dati passati al microscopio: starebbe bene accanto a Dimarco anche solo per struttura fisica (176 centimetri per 70 chili) e sinistro ben educato nel centro di formazione del Rennes, uno dei più prolifici in Francia - sottolinea la rosea -. Programmato come terzino, ha fatto anche l’esterno alto: per lo staff nerazzurro ha quindi le caratteristiche adatte per calzare dentro al 3-5-2 di Inzaghi. Semmai, come spesso capita in questa epoca, l’entusiasmo interista sbatte di fronte al denaro: il Rennes lo valuta una quindicina di milioni anche perché il contratto scade nel 2025". Toccherà come sempre alla dirigenza, nel caso, trovare la formula giusta.

Nato a Liegi, in Belgio, ma trasferitosi in Bretagna in giovanissima età. E a settembre, nell’ultimo turno di Nations League, è stato convocato da Deschamps e ha esordito contro la Danimarca.