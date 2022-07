Paulo Dybala nelle prossime ore tornerà in Italia, a Torino. L'argentino, dopo l'addio alla Juventus, è ancora libero. Ad attenderlo ci sarà il suo agente, Jorge Antun . "Nei primi giorni della settimana Dybala lo incontrerà, assieme a loro ci saranno Fabrizio De Vecchi , l’intermediario che sta lavorando per il suo futuro, e Carlos Novel , l’uomo che cura gli sponsor personali - scrive la Gazzetta dello Sport -. Faranno un punto della situazione, Paulo manifesterà tutti i suoi dubbi, anche le sue ansie: cosa sta succedendo? E soprattutto: cosa facciamo, adesso?".

L'Inter era l'unica certezza, venuta meno per diversi motivi nonostante l'accordo trovato sull'ingaggio. "Uscirà Sanchez, in un modo o nell’altro, ma - fatto salvo Lautaro - al momento non ci sono segnali che uno tra Dzeko e Correa possa andarsene - sottolinea la Gazzetta -. Dybala è stato informato: se riusciremo a farti spazio prima che trovi squadra, saremo felici di abbracciarti (peraltro Zhang ha un debole per la Joya); se però ti capita un’offerta allettante, ritieniti libero di accettarla". Ma per ora nessuna proposta concreta, solo sondaggi in ordine sparso.

La rosea fa i nomi di Milan, Napoli e Roma per l'Italia, ma potenzialmente interessate potrebbero essere pure Atletico e Manchester United all'estero. Potenzialmente, appunto. A oggi non c'è nulla. E Paulo aspetta...