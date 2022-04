La Gazzetta dello Sport insiste e torna a parlare del possibile matrimonio a fine stagione tra l'Inter e Paulo Dybala , in uscita a parametro zero dalla Juventus. "Contatti tra le parti ci sono stati nei mesi scorsi e continueranno ad esserci da qui a fine campionato, come logico che sia. Tutto in gran segreto, chiaro - si legge -. E tutto senza forzature, ossia senza arrivare a parlare di cifre o a formulare una prima offerta di contratto. Anche perché sia Dybala sia l’Inter, oggi, hanno una posizione di attesa figlia delle diverse situazioni".

Per prima cosa, il club campione d'Italia deve separarsi da Sanchez e dal suo ingaggio esoso. E poi lo stesso Dybala, assieme al suo entourage, stanno vagliando in giro per l'Europa eventuali proposte. Ieri, dall'Inghilterra, è arrivata l'indiscrezione del 'no' dell'argentino a Newcastle, Arsenal e Tottenham proprio per la sua preferenza per l'Inter. Come spiega la Gazzetta, in realtà offerte vere e proprio non sono ancora arrivate a Jorge Antun, l'agente-amico che si sta occupando un po' di tutto. Qualora fosse confermata la volontà di restare in Serie A, l'Inter sarebbe chiaramente davanti a tutte. "Marotta stima Dybala - sottolinea la rosea -. Per portarlo a Milano potrebbe fare il massimo consentito dai nuovi parametri societari, che non supereranno però i 7/7,5 milioni a stagione, bonus compresi".

