La Gazzetta dello Sport torna oggi sulla situazione di Denzel Dumfries , uomo mercato in casa Inter protagonista a Monza della sfortunata deviazione che ha portato al pareggio dei brianzoli. L'olandese è tornato dopo il Mondiale giocando due spezzoni contro Napoli e appunto Monza. Le sue prestazioni in Qatar hanno fatto salire il prezzo del cartellino, ma per le prime gare del 2023 gli è stato preferito Darmian , che ha fatto molto bene.

"Oggi Dumfries ha molte chance di rivedere il campo dall’inizio, anche se Inzaghi deciderà solo alla fine se preferirlo davvero a Raoul Bellanova, giovane in cerca di finestre per giocare: in ogni caso, visti questi strani scricchiolii, anche la Coppa Italia può aiutarlo a ritrovare passo e fiducia", scrive la Gazzetta. Nel frattempo il nazionale orange resta il prescelto per un eventuale sacrificio in favore di un bilancio da aggiustare. "L’Inter preferirebbe, comunque, farlo partire alla fine di questa stagione per poi programmare con calma il futuro della destra, ma il prezzo di 60 milioni fatto a suo tempo vale anche per gennaio. Se il danaroso Chelsea americano ancora a caccia di esterni o lo United, che ha nell’allenatore olandese Ten Hag un estimatore del connazionale, decidessero di anticipare l’assalto, l’Inter non si metterebbe di traverso. Anzi, agevolerebbe la porta d’uscita".