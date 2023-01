"Ieri ad Appiano c’era la dirigenza schierata in assetto completo, normale dopo una delusione enorme come quella contro l’Empoli. Sia l’a.d. Beppe Marotta che il d.s. Piero Ausilio che il vicepresidente Javier Zanetti hanno assistito alla seduta di scarico per chi aveva giocato la sera prima almeno un tempo (Skriniar, in campo per 40 minuti appena, si è quindi allenato regolarmente, mentre Brozo e Handanovic ancora a parte).