È sempre più derby di Milano per Davide Frattesi. Come scrive Gazzetta.it, l'Inter resta in pole position, ma il Milan potrebbe ritentare l'assalto, forte dei soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. A metà settimana sarebbe in programma un incontro tra i rossoneri e il Sassuolo, che ha già fissato il prezzo sui 40 milioni di euro. Con l'arrivo dell'azzurro il Milan probabilmente penserebbe a un cambio di modulo, passando dal -2-3-1 al 4-3-3 visto che lo stesso calciatore ha ammesso qualche giorno fa di sentirsi più a suo agio nel ruolo di mezzala.