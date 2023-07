La Gazzetta dello Sport parla dell'imminente acquisto dell'Inter di Juan Cuadrado, con il contorno di malumore dei tifosi. "La decisione di arruolare Cuadrado nasce da una precisa richiesta di Simone Inzaghi, a cui il colombiano piace da una vita, oltre che da stringenti motivazioni economiche - spiega la rosea -. Un’alternativa a Dumfries andava comunque presa in qualche angolo del mercato, il fatto di non pagare il cartellino ma solo 2,5 milioni di stipendio ha aiutato a sciogliere i dubbi dei dirigenti e ad arrivare a un accordo per un anno. Certo, Simone avrà un laterale di 35 anni che pare ormai in fase declinante. Bellanova, ad esempio, non aveva curriculum e tecnica del colombiano, ma possiede una esplosività ormai sconosciuta al vecchio Juan".

La Gazzetta poi ricostruisce i fatti di ieri, quando non c'è stata la contestazione che qualcuno pensava ci fosse sotto la sede nerazzurra. "Una cinquantina di ultrà della Nord ieri si è pure radunata sotto la sede con uno striscione da srotolare, ma la protesta è rientrata presto: lo Slo (“Supporter Liaison Officer”) del club, ovvero il dirigente delegato alla cura del rapporto con il tifo organizzato, Massimiliano Silva, li ha incontrati. È bastato promettere un incontro col giocatore per chiarire le incomprensioni passate e così ripartire, magari evitando atteggiamenti che in passato non sono piaciuti. Nonostante il colombiano abbia voluto fortemente l’Inter, mandano in missione sotto traccia il suo agente Alessandro Lucci, nel ricordo della gente pesano più le scintille di ieri che il desiderio di oggi".

