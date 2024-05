L'Europa League è andata all'Atalanta e non al Marsiglia come sperava l'Inter. Il motivo? Senza un posto in Champions, i francesi non riscatteranno Joaquin Correa, con l'argentino che tornerà a essere un peso ad Appiano Gentile. Niente incasso di 10 milioni come previsto dal patto di un anno fa in caso di permanenza in Ligue 1 del Tucu.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Correa ha l'ultimo anno di contratto con l'Inter e guadagna 3,5 milioni netti. Può entrare nel mirino di formazioni turche, Paese dove ha molti estimatori, o dell'Arabia Saudita. È stato accostato anche al neopromosso Como, ma per il momento ogni ipotesi è stata seccamente smentita.