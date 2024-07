Due esuberi "pesanti" rappresentati da Correa e Arnautovic. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'Inter continua a lavorare all'uscita di entrambi anche per ragioni economiche: insieme costano 13 milioni lordi l'anno (6,5 a testa) di stipendio. Quindi è chiaro che, oltre al discorso tecnico e di mercato, c'è anche un tema finanziario da tenere in considerazione.

Oggi Arnautovic tornerà ad Appiano dopo Euro 2024 sapendo che il club lo vuole cedere. La linea Oaktree è chiarissima con il quasi 36enne austriaco, anche se lui vorrebbe continuare in nerazzurro.

Più giovane, ma non meno sul mercato Correa. Acquistato per circa 30 milioni nel 2021, oggi ne vale circa 8. È legato fino al 2025, quindi si cerca una soluzione a titolo definitivo. Nei giorni scorsi ha bussato l’AEK Atene, ma niente di concreto. All’orizzonte resta un’ipotesi legata all’Arabia Saudita. Anche per lui il destino non sarà nerazzurro.