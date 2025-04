Il rimpianto di Inzaghi - secondo la Gazzetta dello Sport - è quello di non avere i suoi esterni titolari in salute. Dumfries manca e mancherà probabilmente anche al ritorno, mentre Dimarco non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, utile almeno per uno spezzone nella ripresa.

Ad ogni modo, sia Darmian che Carlos Augusto - come sottolinea la rosea - hanno i mezzi per non far rimpiangere i primi violini delle corsie nerazzurre. Ma è chiaro che contro una squadra che da 22 partite di Champions non perde in casa serva l’impresa. "Ma questa Inter è omologata per metterla a segno - si legge -. A una condizione, che duri nel tempo e non cali come a Parma e troppe altre volte. Occhio: negli ultimi 4 match, il Bayern ha segnato 5 gol su 9 dopo l’ora di gioco. Un’impresa all’Allianz Arena avrebbe una rumorosa ricaduta anche in campionato e ammaccherebbe ulteriormente l’autostima del Napoli, convinto ieri di risalire a -1. Invece l’Emilia, regione natale, ha restituito al Demone ciò che gli aveva tolto. E stasera la sua Inter avrà il cuore più allegro".