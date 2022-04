Gli infortuni di Bastoni e Handanovic continuano a preoccupare l’ambiente nerazzurro in vista della trasferta di domenica in casa dell’Udinese. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, ci sono però differenze sostanziali: il difensore, a causa di un fastidio non grave a un polpaccio, quasi certamente non ci sarà alla Dacia Arena, mentre il portiere dovrebbe stringere i denti e tornare tra i pali.

In mezzo al campo, considerando l'assenza di Calhanoglu per squalifica, dovrebbe rivedersi dal 1' Vidal, che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo al pari di Caicedo: "In questo momento Inzaghi ha bisogno di giocatori di personalità che possano dare la scossa a uno spogliatoio ancora sotto shock", spiega la rosea. Gosens è in miglioramento, al momento è da considerarsi out, ma un recupero in extremis non è da escludere totalmente.