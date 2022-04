Dopo il rinnovo di contratto siglato in autunno, sul cartellino dell'attaccante argentino non c'è più nessuna clausola rescissoria. Dettaglio che non spaventa le due grandi della capitale spagnola: se il Real Madrid è però più concentrato su altri obiettivi (come Mbappé), l’Atletico è invece alla ricerca di un attaccante da affiancare a Joao Felix. E Simeone è da sempre un estimatore del Toro. "Da argentino ad argentino, il Cholo troverebbe sicuramente le parole giuste per convincere Lautaro a rimettersi in gioco in un nuovo ambiente - scrive la rosea -. Lautaro a Milano sta benissimo e non perde occasione per sottolinearlo, ma poi i fatti dicono pure che in passato le lusinghe del Barça lo avevano fatto vacillare e anche gli attestati di stima arrivati a più riprese da Madrid non lo hanno lasciato indifferente. L’Inter, da parte sua, sa di avere in casa un tesoro (tecnico ed economico) e come tale lo valuterà anche in caso di chiamata ufficiale da parte dell’Atletico".

Per quanto riguarda l'olandese, invece, il Bayern e il tecnico Nagelsmann sarebbero pronti a fare un tentativo. "Ma se per Hakimi l’Inter è stata costretta al sacrificio, diverso potrebbe essere il discorso per Dumfries. Almeno che l’offerta non sia davvero irrinunciabile, chiaro. Del resto, Lukaku insegna: davanti a una proposta indecente, nessuno è intoccabile" conclude il quotidiano.