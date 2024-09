Appiano Gentile torna a popolarsi e via via tutti i nazionali tornano a disposizione di Inzaghi. Come informa la Gazzetta dello Sport, il primo a rientrare è stato Zielinski, "ringalluzzito" dal passaggio in Polonia nel ruolo insolito di regista e pronto a esordire in nerazzurro sabato a Monza.

Oggi, invece, sarà la volta degli azzurri Bastoni, Frattesi e Dimarco, oltre che di Thuram, Calhanoglu e Arnautovic. Domani, infine, sarà il turno di Dumfries, Asllani, Lautaro e Taremi. E così Inzaghi riavrà il gruppo totalmente alla Pinetina per preparare il prossimo impegnativo ciclo di partite, a iniziare dalla trasferta di Monza domenica sera.