Buchanan è già a Milano, Taremi ha confermato la scelta. Ma non solo. L'Inter lavora sodo sul mercato e si è portata molto avanzi anche su Piotr Zielinski. Anzi, secondo la Gazzetta dello Sport, l'accordo è ormai sigillato.

Resta la prudenza della dirigenza nerazzurra, manca ancora la firma, ma il club è già in parola con il centrocampista polacco in uscita a parametro zero dal Napoli. Una proposta che presto potrebbe trasformarsi in un contratto nero su bianco: triennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus con opzione per una quarta stagione. Zielinski ha dato priorità all'Inter, rifiutando tutte le altre proposte, compresa quella ricchissima dalla Saudi Pro League. Vuole continuare a giocare ai massimi livelli in Europa e lo vuole fare nell'Inter.