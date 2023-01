Si chiama Alem Nezirevic , è un terzino destro ed è un classe 2004. L'Inter lo ha acquistato dal Motala superando la concorrenza di diversi club europei. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra pone grande fiducia in lui. "Di Nezirevic hanno colpito soprattutto le doti atletiche, l'impegno e lo spiccato senso della posizione, il tutto unito agli ovvi margini di sviluppo dettati dall'età. Dotato già di una discreta stazza, lo svedese ha messo in mostra una gran facilità di corsa e un ottimo spunto palla al piede, candidandosi a un futuro da esterno a tutta fascia - si legge sulla Rosea -. Nelle giovanili del Motala ha realizzato un triplo salto di categoria perché decisamente troppo forte rispetto ai coetanei".

Un salto dalla terza serie svedese alla Primavera nerazzurra di Chivu per farsi le ossa, prima di decidere il piano migliore per la sua crescita. "A fine stagione si vedrà, senza escludere l'ipotesi prestito. Nel frattempo, lo svedese avrà anche qualche occasione per allenarsi con la prima squadra e, chissà, per provare a bruciare le tappe anche a Milano", conclude la Gazzetta nella sua analisi. .