Manuel Akanji non sarà l'eventuale "post-Skriniar", ma potrebbe ancora essere il sesto difensore di casa Inter, quello che la dirigenza sta cercando a prescindere da come finirà per lo slovacco. Lo svizzero può partire ad oggi dal Borussia Dortmund solo a titolo definitivo e i nerazzurri non hanno i 15 milioni che servono, ma lo svizzero sta spingendo per un addio e la situazione è in evoluzione. Akanji vuole dire no ad altre proposte: vuole solo l'Inter e questo, scrive la rosea, avrà un peso da qui a fine agosto.