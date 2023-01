Spunta una rivale decisamente agguerrita per l'Inter e per il Bayern Monaco nella corsa a Marcus Thuram, attaccante francese che a fine stagione si libererà a zero dal Borussia Monchengladbach. Come riportato dal Daily Mail, il Manchester United è infatti intenzionato a tentare l'assalto al calciatore già nel corso del mercato di gennaio, con Erik Ten Hag desideroso di avere a disposizione un altro attaccante dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.