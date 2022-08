Il Lipsia irrompe nella corsa di mercato per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea su cui hanno messo gli occhi anche Inter e Roma. Stando all'Evening Standard, il club tedesco della Red Bull, alle prese con un'emergenza difensiva per via dell'infortunio di Lukas Klostermann, vuole un nuovo elemento per completare il reparto che sia abile a giocare a tre e ha concentrato le sue attenzioni sul classe 1999 di proprietà dei Blues, disposti ad aprire all'ipotesi del prestito (dopo aver negoziato con la controparte il ritorno di Timo Werner ai Roten Bullen) una volta centrato l'obiettivo top di mercato in difesa. I londinesi, precisano i colleghi inglesi, continuano a inseguire Wesley Fofana, nonostante ieri il Leicester City abbia rifiutato la terza offerta da 70 milioni di sterline per l'ex Saint-Étienne.