Non solo Marcelo Brozovic. L'Al-Nassr punta anche un altro giocatore dell'Inter. Secondo Footmercato il club saudita che sta trattando da giorni per il centrocampista croato avrebbe messo sul taccuino anche il terzo portiere di Inzaghi, Alex Cordaz che secondo il portale francese dovrebbe firmare con gli arabi.

Nell'affare per il croato non solo spazio al centrocampista di Zagabria ma anche per un amico intimo del giocatore - come si legge - diventerà l'allenatore dei portieri del settore giovanile.

