Nelle ultime settimane Inter e Juventus hanno visionato dal vivo Diego Coppola, difensore 2003 che sta giocando titolare con la maglia dell'Hellas Verona. In particolare un osservatore nerazzurro era in tribuna per la partita contro il Monza. Alto più di un metro e novanta, forte fisicamente, il centrale nativo proprio di Verona non ha subito l'impatto tra l'Under 19 e la Serie A e si sta disimpegnando bene con la squadra di Marco Zaffaroni.