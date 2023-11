Marko Arnautovic è tornato ad allenarsi in gruppo. L'attaccante austriaco, come appurato da FcInterNews, ha infatti svolto una parte di allenamento insieme al resto del gruppo, prima di staccarsi e proseguire da solo. Tutto confermato, la tabella di marcia prevede il rientro tra i convocati per il match contro il Salisburgo in programma mercoledì 8 novembre. Lavoro personalizzato invece ancora per Cuadrado. La squadra stasera resterà in ritiro e partirà solo domani per Bergamo.