Mai impiegato in Qatar per scelta tecnica nelle quattro partite giocate fin qui dall'Olanda, Stefan de Vrij in questi giorni sta convivendo anche con una condizione atletica non proprio ottimale. Dopo essersi allenato a parte per alcuni piccoli fastidi prima della gara con gli Stati Uniti, durante la quale è rimasto seduto in panchina per 90 e passa minuti, il difensore interista oggi ha cominciato la prima parte di riscaldamento in gruppo, almeno nei 15' aperti alla stampa.