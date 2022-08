Il Paris Saint-Germain sta cercando di cedere i giocatori in esubero per fare cassa e potersi lanciare su eventuali altri rinforzi. Come scrive Le Parisien, la cessione di Kalimuendo al Rennes per 20 milioni è la più importante dai tempi di Lo Celso al Betis per 22 milioni di euro. Da allora non si è mai andati oltre quota 15. Ne serviranno però ancora altre, prima della fine del mercato, per far sì che i parigini abbiano lo spazio per lanciarsi su possibili nuovi acquisti, tra cui anche Milan Skriniar.