Continua la fase di stallo relativamente al rinnovo con l'Inter di Milan Skriniar, la cui situazione contrattuale - si legge sull'edizione online del Corriere della Sera - si sta facendo scomoda visto che la scadenza di giugno si sta avvicinando sempre più. Il rischio concreto è quello di perdere il giocatore a zero, un danno economico oltre che tecnico. Per scongiurare questo scenario, i nerazzurri hanno due alternative: cedere l'ex Samp già a gennaio, per recuperare almeno parte del valore del suo cartellino, o prolungargli l'accordo in essere a cifre migliorare. La prima opzione è legata soprattutto alla volonta del Paris Saint-Germain, che continua a mandare segnali ma senza affondare, probabilmente con l'intenzione di accoglierlo in organico in estate senza sborsare un euro per il suo cartellino. Più facile, nel caso, che si presenti qualche club di primissima fascia con necessità urgenti in inverno, al momento non prevedibili.