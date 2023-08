L'Inter tornerà ad allenarsi sabato ad Appiano Gentile e per allora Beppe Marotta conta di consegnare a Inzaghi sia Sommer che Samardzic. Di urgente, si legge sul Corriere della Sera, c'è anche la caccia alla prima punta. Scelto Scamacca, va trovato l'accordo con il West Ham che non scende sotto quota 30 milioni di euro.

"Capitolo seconda punta: niente si muoverà finché Correa resterà in rosa - si legge -. Nel frattempo, Alexis Sanchez ha rifiutato parecchie offerte, soprattutto europee (spagnole in particolare), anche se la più ricca porta la firma dell’ Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Il campione cileno — svincolato — vuole la serie A, e probabilmente aspetterà ancora per qualche giorno l’Inter".