Il Corriere della Sera pubblica oggi il contenuto della lettera inviata lo scorso 23 marzo dall'Inter al Comune di Milano riguardo alla situazione di San Siro. Il sindaco Beppe Sala aveva chiesto chiarezza ai club, la lettera sarebbe dovuta essere firmata non solo dal Ceo interista Alessandro Antonello ma anche dal presidente rossonero Paolo Scaroni, ma nel frattempo il Milan ha deciso di spostare l'indirizzo verso La Maura per il nuovo impianto. "Riteniamo opportuno rilevare che nella comunicazione non viene data alcuna informazione su come l’amministrazione intenda procedere — scrive Antonello —. La definizione delle successive fasi del procedimento risulta essenziale, posto che al momento nulla osta alla continuazione dell’iter considerata la già acquisita dichiarazione di pubblico interesse".