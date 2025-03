L'Inter non si arrende per Nico Paz. Come ricorda oggi il Corriere della Sera, l'attaccante pagato 6,5 milioni dal Como potrebbe restare un altro anno sul lago o almeno così vorrebbe Cesc Fabregas. Dall'altro lato, però, Ancelotti sembra orientato a suggerire un immediato ritorno a Madrid del giocatore.

Nel frattempo l'Inter è in pressing. Per il Corsera, è il momento di cominciare a strappare Nico Paz con un'offerta da 25-30 milioni, perché dopo il prezzo sarà fuori mercato. Sul taccuino di Ausilio, nel frattempo, c'è anche Santiago Castro, che però costa già 40 milioni di euro e ha caratteristiche simili a quelle di Lautaro Martinez.

Per Arda Guler, invece, c'è il Milan: la complicazione è dovuta al fatto che i rossoneri rischiano di restare fuori dalla Champions League del prossimo anno.