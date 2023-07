"Un’indiscrezione dall’Argentina ha fatto sognare i tifosi dell’Inter per qualche ora. Emiliano Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo, è stato accostato al club nerazzurro che, dopo gli addii di Onana e Handanovic, è ancora a caccia di un portiere. In realtà Martinez è stato proposto da intermediari a Marotta e Ausilio, che reputano Sommer l’obiettivo numero uno". Questo quanto si legge stamane sul Corriere della Sera che dunque conferma il contatto per Martinez, ma anche come la soluzione preferita resti l'elevetico.