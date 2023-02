L' Inter ha ritrovato Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic . "Come due grossi colpi di mercato", li definisce il Corriere della Sera . Il belga sembra sulla strada giusta, in un'annata per la prima volta in carriera veramente complicata in termini di infortuni.

"Sarà solo una coincidenza, ma tornata quasi al completo (si è fermato Correa per una distrazione muscolare) la squadra di Inzaghi ha cambiato un’altra volta pelle: non più, o comunque non solo, capace di colpire in ripartenza e poi custodire il vantaggio rimanendo con il baricentro basso (come contro il Barcellona), ma anche di dominare il gioco, con ritmo, variazioni sul tema, quantità e qualità. Con un baricentro medio mai così alto: 58,71 metri nel derby", sottolinea il quotidiano. Altro numero: 44 tiri verso la porta tra Cremonese e Milan. Con soli tre gol, "ma sono l’attitudine aggressiva e la condizione in crescita a confortare i nerazzurri, come si era già visto in Supercoppa e in Coppa Italia".