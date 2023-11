Spalletti prepara qualche cambio di formazione per la decisiva sfida di domani tra Ucraina e Italia, alcuni dei quali vedranno coinvolti anche dei giocatori dell'Inter. Secondo il Corriere della Sera, infatti, a centrocampo rientrerà Frattesi, mentre in difesa si rivedrà Di Lorenzo al posto di Darmian. Probabile, invece, la conferma per Barella e Dimarco.

Anche Acerbi non è sicuro di una maglia, così come il rivale juventino Gatti: Mancini e Buongiorno sperano in un impiego dal 1'. In attacco, invece, Raspadori dovrebbe lasciare posto a Scamacca.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!