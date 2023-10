L’Inter di Simone Inzaghi "resta la miglior difesa del campionato (non solo italiano) e ha preso 3 gol con 18 tiri totali in 630 minuti, compreso l’erroraccio di Sommer contro il Sassuolo". È uno dei concetti evidenziati oggi dal Corriere della Sera in proiezione alla sfida tra i nerazzurri e il Bologna di Thiago Motta, nome accostato al Biscione anche nella passata stagione. "Pur essendo un prodotto di alta gamma della scuola italiana, attento agli equilibri, Inzaghi non è certo un difensivista. Eppure quando l’anno scorso le cose non andavano bene — e l’1-0 di Bologna fu probabilmente uno dei momenti peggiori a livello di prestazione — tra i nomi forti per un suo possibile sostituto c’era proprio quello di Thiago Motta, considerato più offensivo e nel complesso forse più moderno nello sviluppo del gioco, qualsiasi cosa significhi", si legge sul quotidiano generalista.

Per quanto riguarda la formazione, nell'Inter - sempre secondo il Corsera - dovrebbe riposare Thuram per Sanchez, mentre in panchina si rivede invece Frattesi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!