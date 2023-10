Sono ore difficili per Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Milan ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra dopo il blitz delle Forze dell'Ordine a Coverciano e si trova a Milano circondato dagli affetti. Come riportato dal Corriere della Sera, il Newcastle gli ha messo a disposizione un volo privato per riportare in Inghilterra il suo tesserato. Il club inglese, dopo il maxi investimento fatto in estate per strapparlo al Milan, è in attesa degli sviluppi dalla Procura di Torino.

Tonali si sarebbe sfogato in lacrime con familiari e amici più stretti, ammettendo quei "passatempi" che ora potrebbero costargli molto caro. I procuratori gli hanno proposto di seguire un percorso di terapia per superare il problema della ludopatia, l'ex Milan ha accettato perché sa di aver sbagliato.