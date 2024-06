Il Bayern Monaco ha puntato il mirino su Hakan Calhanoglu. La voce arriva dalla Germania e rimbalza anche in Turchia e in Italia, ma secondo il Corriere della Sera l'interesse dei bavaresi, "che per ora non si è concretizzato in nessuna mossa formale", non preoccupa il club nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!