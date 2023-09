In attesa dell'esordio ufficiale in Champions League dell'Inter di Simone Inzaghi e di conoscere quale sarà il percorso europeo dai gironi in poi, emergono i primi dettagli economici sulla partecipazione della squadra nerazzurra alla massima competizione europea e calcistica per club. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, i ricavi minimi dell'Inter sono pari a 41,8 milioni di euro così suddivisi: bonus partecipazione di 15,6 milioni di euro; ranking storico di 20,5 milioni; market pool 1 di 3,4 milioni e market pool 2 di 2,3 milioni;