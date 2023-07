La rottura tra l'Inter e Lukaku è ormai certa e definitiva e nonostante "le vie del mercato sono infinite, non sembrano esserci mosse che possano portare" i nerazzurri a riaprire la trattativa con il belga. Il passo indietro fatto per l'ex United farà 'risparmiare' delle cifre che certamente verranno reinvestiti per un attaccante che possa sostituire proprio il classe '93. Calcio e Finanza, in occasione della fine del rapporto tra le due parti fa una sinossi di quelli che sono stati i costi sostenuti dalla società milanese per l'ex numero 90 di Inzaghi.

"Dal bilancio chiuso al 30 giugno 2022 sono emerse le cifre ufficiali dell’accordo con il Chelsea per la passata stagione: il dato era presente nei 'ratei e risconti attivi'. In particolare, sul documento si legge che 'i risconti per acquisizione temporanea calciatori si riferiscono all’acquisto temporaneo in prestito per la stagione sportiva 2022/2023 del calciatore Romelu Lukaku, in virtù del contratto stipulato con il Chelsea F.C. a decorrere dal 29 giugno 2022'. La cifra ammonta a 7,860 milioni di euro - si legge -. Poco meno di otto milioni, dunque, per finalizzare il prestito del centravanti. A questa cifra si somma ovviamente lo stipendio di Lukaku (dato che non è di pubblico dominio), che essendo tornato entro il 30 giugno del 2022 ha consentito al club nerazzurro di sfruttare le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita".

Secondo quanto emerso nei scorsi mesi, Big Rom ha percepito "8,5 milioni di euro netti per la stagione 2022/23 (che al lordo si traducono in oltre 11,1 milioni di euro)" per un costo totale dell'operazione di 19 milioni di euro circa".

