Quanto guadagnano i membri dei consigli d’amministrazione dei top club di Serie A? E quanto incassano i dirigenti più pagati (tra quelli per i quali sono disponibili le cifre ufficiali) del massimo campionato italiano? Pubblicati tutti i bilanci delle big del torneo per il 2023/24, Calcio e Finanza ha realizzato un approfondimento sui vari dirigenti e manager a libro paga delle società, con particolare attenzione a tutti i componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione. Dall'analisi emerge come i compensi ai CdA di sette dei primi dieci club classificatisi in Serie A nella scorsa stagione – in ordine di classifica Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Lazio e Napoli – sono stati complessivamente pari a 17,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 14,3 milioni del 2022/23.

Guardando invece ai dirigenti, e considerando solamente i dati ufficiali, il più pagato nel corso della stagione 2023/24 è stato il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli, grazie a un compenso, tra parte fissa e variabile, di 2,9 milioni di euro. Dietro di lui Maurizio Scanavino, CEO del club bianconero, con 1,22 milioni di euro. Chiude il podio Claudio Lotito: il presidente della Lazio ha percepito 1,1 milioni di compenso durante la stagione 2023/24, superando la ormai ex CEO della Roma Lina Souloukou, ferma a 850 mila euro. Tra i dirigenti per cui i dati non sono ufficiali va sottolineato il presidente e AD dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha rinnovato oltre un anno fa il suo accordo come AD del club nerazzurro fino al 2027 e che, successivamente, è stato nominato anche presidente con l’arrivo di Oaktree. Nel precedente accordo, secondo le indiscrezioni aveva un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro.

