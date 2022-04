Come annunciato nei giorni scorsi, stasera all'Allianz Stadium ci sarà anche Steven Zhang. Secondo quanto riferisco oggi il Corriere dello Sport, il presidente oggi raggiungerà la squadra in ritiro. "Questa è una domenica importante e il numero uno nerazzurro, anche solo con la presenza, è pronto a recitare la sua parte - si legge -. Ieri sera i due pullman dei nerazzurri sono arrivati nell'hotel del capoluogo piemontese scelto come sede del ritiro intorno all'ora di cena. All'esterno qualche decina di tifosi, ma nessun problema".