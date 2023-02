Il Corriere dello Sport prevede alcuni cambi di formazione in vista del match di domenica a Bologna. Inzaghi, in particolare, potrebbe rilanciare dall'inizio De Vrij per Acerbi, Dumfries per Darmian e Brozovic per Mkhitaryan. In attacco, invece, spazio subito alla Lu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!