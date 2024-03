Doppio parziale sospiro di sollievo in casa Inter. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, gli infortuni di Yann Sommer e Stefan De Vrij non sono gravi e non pregiudicano il loro finale di stagione.

Gli esami strumentali effettuati ieri hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra per il portiere e un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra per il difensore.

De Vrij proverà a recuperare per Udine, mentre Sommer potrebbe addirittura farcela già per l'Empoli. Il tutto in attesa della sentenza sul caso Acerbi.

