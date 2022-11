Ogni giorno può essere quello buono. Secondo il Corriere dello Sport, è davvero vicina la fumata bianca per il rinnovo di Milan Skriniar, con Marotta che ha spiegato come il club si attende la chiusura delle trattative entro il 13 novembre. "Conoscendolo, per sbilanciarsi in questo modo, la sensazione è che abbia ricevuto quantomeno rassicurazioni significative dal difensore e dal suo entourage - spiega il CdS -. Nell’incontro di giovedì scorso, Marotta e Ausilio avevano incassato la disponibilità del lo slovacco a restare a Milano, anche accettando un ingaggio inferiore rispetto a quanto offerto dal Psg. Di cifre e di dettagli non se n’era parlato rinviando tutto a un appuntamento successivo da fissare".