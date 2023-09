Il Corriere dello Sport prevede un turnover massiccio a Empoli, ma qualche cambio importante potrebbe già verificarsi domani a San Sebastian. "Facile, insomma, che al massimo ci siano un paio di avvicendamenti, magari degli elementi più stanchi (Dimarco, Barella) o magari con l’inserimento di chi ancora non ha trovato spazio, nemmeno per un minuto, come Pavard - si legge -. Insieme al difensore francese, ci sono almeno altri 4 nerazzurri che scalpitano in attesa di trovare la prima maglia da titolare. Si tratta di Frattesi, ulteriormente carico dopo la prodezza nel derby, Arnautovic, Carlos Augusto e del solito Sanchez, che avrà anche promesso a Inzaghi di restare nei ranghi ma, sentendosi ormai pronto dopo i 90’ disputati con il Cile e dimenticati i problemi con il livello di emoglobina nel suo sangue, sta iniziando a spingere per avere spazio".

Si va verso l'esordio assoluto di Pavard, che finora non è mai sceso in campo da quando è a Milano. "Certo gli allenamenti alla Pinetina non sono stati molti, visto che in mezzo c’è stata pure la sosta per le nazionali, ma il suo turno ormai è arrivato: giocherà dall'inizio o in in corsa. Nella prima ipotesi, a fargli posto dovrebbe essere Darmian, ma attenzione pure a Bastoni che è uscito ammaccato dal derby, tanto da venire sostituito da De Vrij nel finale. Non che ci siano allarmi, ma nel caso, con Pavard a destra, a sinistra potrebbe essere dirottato proprio Darmian".