Riecco l'Inter. Smaltita la sosta nazionali, oggi finalmente Inzaghi riavrà tutto il gruppo a disposizione, compresi i tre sudamericani Lautaro, Sanchez e Cuadrado. "Sull’argentino le buone notizie sono arrivate dall’ultima trasferta in Bolivia, dove è stato impegnato soltanto nei 5’ finali, al contrario del cileno Sanchez, rimasto in campo per tutto il match contro la Colombia - conferma il Corsport -. Dal punto di vista fisico l’ex Marsiglia è apparso ancora in ritardo, anche se il minutaggio pieno tornerà utile. Da valutare le condizioni di Cuadrado: ha accusato una tendinite. Dei tre l’unico a partire titolare contro il Milan sarà Lautaro in attacco assieme a Thuram".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!